Kültür

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Van'da "Sinema ve Aile" konulu söyleşiye katıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Van'da düzenlenen "Sinema ve Aile" konulu söyleşiye katıldı.

Orhan Sağlam  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Sanatçı Hülya Koçyiğit, Van'da "Sinema ve Aile" konulu söyleşiye katıldı Fotoğraf: Orhan Sağlam/AA

Van

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince İpekyolu Halk Kütüphanesi'nde "Sinema ve Aile" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Programa katılan oyuncu Koçyiğit, "Sev Kardeşim" şarkısını seslendirdi, izleyiciler de eşlik etti.

Koçyiğit, yaptığı konuşmada, ailenin Türk toplumu için büyük önem taşıdığını söyledi.

Aile kavramı üzerine örnekler veren Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Yeşilçam filmlerinde aile konusu samimi bir dille ele alınıyordu. Beni insan yapan, hayata hazırlayan ailemdir. Annem, yeteneğimi fark eden, onu geliştirmem gerektiğini söyleyen kişidir. Bana insan sevgisini, vatan sevgisini ve doğa sevgisini aşılayan odur. Sanat eserlerinin toplum üzerindeki etkisi büyüktür. Seçtiğim rollerin birer rol model olmasına özen gösterirdim. Sinemaya başladığım ilk yıllarda annem toplum karşısında benim sorumluluk taşıdığımı söylemişti."

Kadınları temsil eden rollere önem verdiğini dile getiren Koçyiğit, "Bu topraklarda yaşayan kadınları temsil ettiğimi düşünerek, onların değerlerine layık olmaya çalıştım." dedi.

Programa, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Selma Biçek, İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Sait Arslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

