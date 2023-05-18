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Kültür

Rusya'da, TRT ortak yapımı "Pota" filmi uluslararası festivalde ödül aldı

Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Kristal Fok" Uluslararası Film Festivali'nde, TRT ortak yapımı "Pota" filmi ödül kazandı.

Dmitri Chirciu  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Rusya'da, TRT ortak yapımı "Pota" filmi uluslararası festivalde ödül aldı

Moskova

Buryat Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude'de 12-17 Mayıs'ta "Kristal Fok" Uluslararası Film Festivali düzenlendi.

Çeşitli ülkelerden çocuk filmlerinin gösteriminin yapıldığı festivalde, Moskova Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle senaristliğini ve yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun yaptığı "Pota" filmi de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen film, festivalin "yarışma" bölümünde ödüle değer görüldü.

Dünya prömiyeri 51. Giffoni Film Festivali'nde yapılan "Pota" filmi, bugüne kadar yurt içi ve dışındaki film festivallerinde de birçok ödülün sahibi oldu.

Yaşadıkları semte basketbol potası kuran yoksul çocukların mücadelesinin anlatıldığı filmde, genç oyuncu Alp Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Rusya'da 100 Türk filmi gösterimi yapılacak

Festivale katılan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Ülker, burada yaptığı konuşmada, bu tür uluslararası etkinliklerde sinemaseverlerle Türk filmlerini buluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına değinen Ülker, "Rusya'nın farklı şehirleri ve sinemalarında, 100 Türk filminin gösteriminin yapılması planlanıyor." dedi.

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