"Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi 1 milyon izleyici sayısını aştı
TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Kapadokya", 1 milyon izleyici sayısını aşarak 2025'in ilk gişe rekorunu kırdı.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, sevilen kahramanlar Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadıkları maceraları konu alan film, 27 Aralık 2024'te vizyona girmişti.
Yakın zamanda tüm dünyada sinemaseverlerin beğenisine sunulacak film, gösterime girdiği günden itibaren 1 milyon izleyici sınırını aştı.
Rafadan Tayfa'nın ilk dört filmi de toplam 11 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmişti.
Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.