Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,267.90
BTC/USDT
94,425.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi 1 milyon izleyici sayısını aştı

TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Kapadokya", 1 milyon izleyici sayısını aşarak 2025'in ilk gişe rekorunu kırdı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
"Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi 1 milyon izleyici sayısını aştı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sevilen kahramanlar Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadıkları maceraları konu alan film, 27 Aralık 2024'te vizyona girmişti.

Yakın zamanda tüm dünyada sinemaseverlerin beğenisine sunulacak film, gösterime girdiği günden itibaren 1 milyon izleyici sınırını aştı.

Rafadan Tayfa'nın ilk dört filmi de toplam 11 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmişti.

Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören'de lastiği üçüncü kez çöken yolda oluşan çukura giren otomobil zarar gördü
Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir
KADEM kadın kooperatiflerine "KooPro" ile destek olacak
Büyük Çamlıca Camisi'nde "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" düzenlendi

Benzer haberler

"Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi 1 milyon izleyici sayısını aştı

"Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi 1 milyon izleyici sayısını aştı

Kapadokya'da gazeteciler atlı tur etkinliğine katıldı

Turistler Kapadokya'yı "microlight" ile gökyüzünden keşfediyor

"Rafadan Tayfa: Kapadokya" ilk haftasında gişe lideri oldu

"Rafadan Tayfa: Kapadokya" ilk haftasında gişe lideri oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet