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Kültür

Queen'in gitaristi Brian May "Sir" unvanı aldı

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in eski gitaristi Brian May'e, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından "Sir" unvanı verildi.

Ömer Faruk Yıldız  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Queen'in gitaristi Brian May "Sir" unvanı aldı

İstanbul

Queen'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, İngiltere Kralı 3. Charles'ın May'i şövalye ilan ettiği fotoğraf yer aldı.

Yapılan açıklamada, "Brian'ın Krallık Şövalyeliği töreni bugün Buckingham Sarayı'nda gerçekleşti. Şövalyelik, Majesteleri Kral Charles tarafından takdim edildi. Tebrikler Sir Brian!" ifadeleri kullanıldı.

Müzik kariyerine 1968'de kurduğu Smile adlı grupla başlayan May, 1970'te Roger Taylor ve Freddie Mercury ile birlikte Queen'i kurdu.

Queen'in aktif olduğu yıllarda 1983'ten itibaren solo çalışmalarda da bulunan ünlü gitarist, Mercury'nin ölümünün ardından 2004'te Paul Rodgers'ın solistliğinde grubu yeniden toplayarak dünya turnesine çıktı.

Brian May, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesinin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasına bağışta bulunmuştu.

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