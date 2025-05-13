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Kültür

Pera Müzesi'nin yeni koleksiyon sergisi 28 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak

"Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi" başlıklı sergi, 28 Mayıs'ta Pera Müzesi'nde açılacak.

Ahmet Esad Şani  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Pera Müzesi'nin yeni koleksiyon sergisi 28 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, müzenin kuruluşunun 20. yılında sanatseverlerin beğenisine sunulacak sergi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu'ndan derlenen eserleri bir araya getirecek.

Sergide 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Kütahyalı ustaların, kaybolmaya yüz tutmuş çiniciliği canlandırma çabaları, Kütahyalı çini ustası Minas Avramidis ve Genovefa Hikayesi tasvirli seramik tabak serisi üzerinden ele alınacak.

Kütahya'dan Atina, Selanik ve Kudüs'e uzanan ustalık mirasına ışık tutacak sergide, koleksiyondan 37 eser yer alacak.

Ayrıca Ocak 2025'te Suna ve İnan Kıraç Vakfına bağışlanan Sotiris Christidis'in taşbaskıları ile Minas Avramidis'in bu seriden ilhamla yaptığı Genovefa Hikayesi tasvirli seramik tabak serisi de bir arada sergilenecek.

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