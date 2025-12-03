Dolar
Kültür

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakımdan normal odaya alındı

“Düğün Dernek”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” gibi yapımlarda rol alan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Murat Cemcir’in tedavisine normal odada devam edilecek.

Özlem Limon  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakımdan normal odaya alındı

İstanbul

Evinde aniden rahatsızlanan 49 yaşındaki oyuncu, 26 Kasım’da Acıbadem Maslak Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, yapılan tetkiklerde iç kanama geçirdiği belirlenince, yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Cemcir’in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, "Murat Bey, hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir." ifadelerini kullandı.


