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Kültür

Oscar'da Marlon Brando adına verilen ödülü reddeden Sacheen Littlefeather yaşamını yitirdi

"Oscar" olarak bilinen Akademi Ödülleri'nde, 1973'te Marlon Brando'ya verilen "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü sahnede reddeden Sacheen Littlefeather, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 04.10.2022
Oscar'da Marlon Brando adına verilen ödülü reddeden Sacheen Littlefeather yaşamını yitirdi

Ankara

Akademi Ödülleri, 50 yıl sonra özür dilediği Amerikan yerlisi aktör Littlefeather'ın ölümünü kendi sözleriyle Twitter'dan bir paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda, "Ben gittiğimde, ne zaman doğruların için harekete geçersen benim ve bizim insanlarımızın sesini hayatta tuttuğunu hatırla. Ben, Sacheen Littlefeather olarak kalacağım." ifadeleri yer aldı.

Yıllar boyunca Oscar'da yaptığı konuşma nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan 75 yaşındaki aktöre meme kanseri teşhisi konulmuştu.

Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi

Littlefeather, 1973'te Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu.

Hollywood yıldızlarından Brando, "Baba" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandığında Oscar törenlerini boykot ederek yerine Amerikan yerlisi olan 26 yaşındaki aktivist Sacheen Littlefeather'i göndermişti.

Sahneye çıkarak 60 saniyelik bir konuşma yapan Littlefeather, Brando'nun yerine ödülü reddetmişti.

Amerikan yerlilerinin, filmlerde ve televizyonda olumsuz yansıtıldığını vurgulayan Littlefeather, ABD yönetimini Amerikan yerlileriyle yaptığı anlaşmaları yerine getirmediği için eleştirmişti. Littlefeather, konuşmasının ardından yuhalamalar ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalmıştı.

Akademi Ödülleri, 50 yıl sonra Sacheen Littlefeather'dan özür dilemişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Eski Başkanı David Rubin, 50 yılın ardından "Littlefeather, yersiz ve haksız yere istismara maruz kaldınız." yazılı bir mektup göndermişti.

Özür mektubuna yanıt veren Littlefeather, bunları duyacağı günleri göreceğini düşünmediğini belirterek, "Biz Kızılderililer çok sabırlı insanlarız, sadece 50 yıl oldu." ifadesini kullanmıştı.

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