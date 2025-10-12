Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti
"Baba (The Godfather)" ve "Annie Hall" filmlerindeki rolleriyle tanınan Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton'un 79 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul
New York Post gazetesinin haberine göre, Keaton'un aile sözcüsü, aktrisin hayatını kaybettiğini belirtti ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi.
ABD'nin Los Angeles kentinde 1946'da doğan Keaton, "Baba (The Godfather)" serisindeki "Kay Adams" rolüyle tanınmıştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Keaton, 1997'de "Annie Hall" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu Oscarı"na layık görülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.