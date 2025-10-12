Dolar
Kültür

Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti

"Baba (The Godfather)" ve "Annie Hall" filmlerindeki rolleriyle tanınan Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton'un 79 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sercan İrkin  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti Fotoğraf: Primo Barol/AA

İstanbul

New York Post gazetesinin haberine göre, Keaton'un aile sözcüsü, aktrisin hayatını kaybettiğini belirtti ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi.

ABD'nin Los Angeles kentinde 1946'da doğan Keaton, "Baba (The Godfather)" serisindeki "Kay Adams" rolüyle tanınmıştı.

Keaton, 1997'de "Annie Hall" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu Oscarı"na layık görülmüştü.

