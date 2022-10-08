Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu
Opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.
Ankara
Festival kapsamında CSO Ada Tarihi Salon'da, soprano Funda Uyanık ile konser veren Aysev'e, orkestra şefi Rustem Rahmedov yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.
Sevilen şarkılarından oluşan programla sanatseverlerin karşısına çıkan Aysev'e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.