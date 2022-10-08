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Kültür

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Fırat Taşdemir   | 08.10.2022
Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Festival kapsamında CSO Ada Tarihi Salon'da, soprano Funda Uyanık ile konser veren Aysev'e, orkestra şefi Rustem Rahmedov yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Sevilen şarkılarından oluşan programla sanatseverlerin karşısına çıkan Aysev'e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

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