Dolar
28.86
Euro
31.51
Altın
2,038.27
ETH/USDT
2,027.70
BTC/USDT
37,703.00
BIST 100
8,028.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Ölümlü Dünya 2" kendi sorunlarıyla boğuşan bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

Ölümlü Dünya serisinin devam filmi "Ölümlü Dünya 2", kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Melik Fırat Yücel  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
"Ölümlü Dünya 2" kendi sorunlarıyla boğuşan bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

İstanbul

Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak yer alıyor.

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan korkuya, üçü yerli, 6 film vizyona girecek.

"Aşk Filmi"

Deniz Denizciler'in yönettiği, Cemre Baysel, İlhan Şen ve Onur Büyüktopçu'nun oynadığı "Aşk Filmi", modellik yapan, çevresinde popüler, gece hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadının hayatını işliyor.

"Kara Cuma"

Eli Roth'un yönetmenliğinde vizyona giren "Kara Cuma"da başrolleri Milo Manheim, Gina Gershon ve Patrick Dempsey paylaşıyor.

Bir seri katilin küçük bir kasabaya gelişini aktaran filmde, kötü şöhretli gizemli katil, Şükran Günü'nün ortaya çıktığı Massachusetts'te terör estirmeye başlar.

"Kötülük Diye Bir Şey Yok"

Müzikal dram türündeki "Kötülük Diye Bir Şey Yok" filmi, Tokyo'ya yakın bir köyde yaşayan Takumi ve kızının hikayesini ele alıyor.

Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği Japon yapımı filmin başrollerinde Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa ve Ryuji Kosaka oynuyor.

Haftanın Animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı", Nasreddin Hoca'nın rehberliğinde bir grup çocuğun, arkadaşlarını aramak ve buldukları T-Rex'i kendi zamanına geri götürmek için tehlikeli ve eğlenceli bir maceraya atılmasını anlatıyor.

Chris Buck ve Fawn Veerasunthorn'un yönettiği animasyon film "Dilek", içten dilediği dileği evrene ait bir güç tarafından yanıtlanan Asha'nın hikayesini konu ediniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın fırtına bekleniyor
MSB: 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1976'ya ulaştı
Adalet Bakanı Tunç: Muhataplarımızdan terörle mücadelede aynı samimiyet ve kararlılığı bekliyoruz
Yalova'da yağış nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
"İkili doğrulama" ve "farklı parola" siber dolandırıcılara karşı kalkan oluyor

Benzer haberler

11. Boğaziçi Film Festivali'nde 20 kısa film ve 10 belgesel yarışacak

11. Boğaziçi Film Festivali'nde 20 kısa film ve 10 belgesel yarışacak

"Ölümlü Dünya 2" kendi sorunlarıyla boğuşan bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

4. Esenler Film Festivali "umut" temasıyla düzenlenecek

Yönetmen Ahmet Sönmez, "Mavi Kuş" filminin çekim hazırlıklarına başladı

Yönetmen Ahmet Sönmez, "Mavi Kuş" filminin çekim hazırlıklarına başladı
"Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı" filminin galası yapıldı

"Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı" filminin galası yapıldı
Tabii orijinal yapımı "Hür" dizisinin galası yapıldı

Tabii orijinal yapımı "Hür" dizisinin galası yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet