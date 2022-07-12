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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın son gününde tarihi ve turistik mekanlar ile mesire alanları ve plajlarda yoğunluk devam etti. Yoğunluk, hızlandırılmış (timelapse) video yöntemiyle de görüntülendi.
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Kültür

Neslican Tay'ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filmi, 27 Ocak'ta vizyona girecek

Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham kaynağı olan Neslican Tay'ın hayat hikayesine odaklanan "Demir Kadın: Neslican" adlı filmin ikinci tanıtım videosu sosyal medya kanallarında yayınlandı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 12.07.2022
Neslican Tay'ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filmi, 27 Ocak'ta vizyona girecek

İstanbul

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği film, 27 Ocak 2023'te vizyona girecek.

Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.


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