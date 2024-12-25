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Kültür

Nene Hatun Tarihi Milli Parkı sanal gerçeklik uygulamalarıyla daha etkin tanıtılacak

Rus güçlerinin Anadolu topraklarına ilerlemesini engellemek için binlerce insanın şehit olduğu yerde oluşturulan Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla daha etkin bir şekilde tanıtılacak.

Muhammet Mutaf  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Nene Hatun Tarihi Milli Parkı sanal gerçeklik uygulamalarıyla daha etkin tanıtılacak

Erzurum

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü arasında "Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın Tanıtımı ve Korunmasında Sanal/Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Etkilerinin Araştırılması Projesi" protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Üzümer katıldı.

Projenin yürütücülüğünü Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Metin Demir'in yaptığı protokol, parkın kaynak değerlerinin korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetilmesi amacıyla sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını kapsıyor.

Proje kapsamında geliştirilecek sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla, milli parkın tarihi, doğal ve kültürel varlıklarının daha etkin bir şekilde tanıtılması ve korunması sağlanacak.

Protokol kapsamında taraflar, bu süreçte elde edilen verilerin analiz edilerek sürdürülebilir yönetim stratejileri geliştirilmesi için ortak bir çalışma yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Nene Hatun'un tarihi açıdan önemli olduğunu belirtti.

Projenin amacına değinen Hacımüftüoğlu, "Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, milletimizin kahramanlık ve fedakarlık dolu geçmişine tanıklık eden bir mirastır. Bu projeyle, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak parkımızın değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı ve koruma bilincini artırmayı hedefliyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel katkılarımızla ülkemizin doğal ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Üzümer ise Atatürk Üniversitesinin bilgi, birikim ve teknolojik altyapısının şehir için önemli olduğunu kaydetti.

Projenin, milli parkların korunması ve tanıtımında örneklik teşkil edeceğinin altını çizen Üzümer, "Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde ziyaretçilerimize parkımızın tarihi ve doğal zenginliklerini daha etkili bir şekilde anlatacağız. Atatürk Üniversitesinin bu süreçteki bilimsel katkılarıyla, milli park yönetimimize yenilikçi bir boyut kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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