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Kültür

Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar hikayeleştirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar hikayeleştirildi.

Servet Taşdemir  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar hikayeleştirildi Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası bozayılarıyla ön plana çıkıyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Şükrü Yiğitler, kalderadaki Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamını sürdüren bozayıları konu alan "Derin Uykular Tatlı Rüyalar" adlı hikaye kitabı yazdı.

Doç. Dr. Yiğitler, gazetecilere, kızı İnci'nin isteği üzerine bozayıların yaşamını konu alan hikaye kitabı hazırladığını söyledi.

Kitapta hem küresel iklim değişikliği hem de küresel ısınma konularına okurların dikkatini çekmek istediğini belirten Yiğitler, şunları kaydetti:

"İçinde yaşadığımız bu coğrafyada kış uykusuna yatamayan ayılar hakkındaki haberler, beni bu kitabı yazmaya itti. Hikayeyi çevre duyarlılığına dikkat çekeceğini düşünerek yazdım. Bir arada yaşadığımız bu varlıklar, doğal yaşam alanlarında alışkanlıklarını sürdürerek, kış uykusuna yatarak ve çevre felaketlerinden uzak şekilde yaşamayı hak ediyor. Onlara bu doğal alanı ve alıştıkları gibi yaşama şeklini sunabilmemiz gerekir. Bu bakımdan bu kitabın bazı konulara parmak bastığını ve özel mevzulara girdiğinin farkındayım. Umarım okurlar da beğenerek okur."

Nemrut Krater Gölü çevresinin ayıların doğal yaşam alanı olduğunu hatırlatan Yiğitler, "Kitabı 3 ile 8 yaş arası okurlar için yazdım. Çocuklarımız, anne ve babalarıyla bu kitabı okuyup heyecanlı bir maceranın tadını çıkarabilirler. İlk etapta 2 bin kitabı okurla buluşturduk." dedi.

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