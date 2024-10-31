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Yaşam

Nemrut Kalderası kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldı

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nın kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Şener Toktaş  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Nemrut Kalderası kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldı

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamada, Nemrut Kalderası'nda bulunan ayıların, yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir tür olduğu belirtildi.

Ziyaretçilerin "iyilik" adı altında yiyecek vermelerinin, elle beslemelerinin ayıların beslenme alışkanlığını olumsuz etkilendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayılar, besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başlamışlardır. Mevsim değişiklikleri sonucu ziyaretçi sayısındaki azalmadan kaynaklı yiyecek bulma sıkıntıları başladığından, ayıların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için alanda bulunan ziyaretçilere saldırdıkları can ve mala zarar verdikleri, verebilecekleri gözlemlenmiş ve medya haberlerine yansımıştır. Ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek, oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla kış sezonu boyunca ziyarete kapatılmıştır."


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