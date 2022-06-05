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Çevre

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.

Servet Taşdemir   | 05.06.2022
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Tatvan Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen 50 doğasever, krater gölü çevresinde çöp topladı.

Toplanan çöpler belediye ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, yaptığı açıklamada, Nemrut Krater Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek hem doğa yürüyüşü yaptıklarını hem de çöp topladıklarını söyledi.


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