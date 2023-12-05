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Kültür

"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin galası yapıldı

Anadolu rock müzisyeni Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

Ömer Faruk Yıldız  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin galası yapıldı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Filmin başrol oyuncusu Burak Sevinç, Biletinial Torun Center Sinemaları'nda düzenlenen galada, AA muhabirine, çok sevdiği bir sanatçıyı canlandırmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Umarım emeklerimizin karşılığını seyircilerden alırız. Hepimizin dileği bu ekip olarak. Kısa zamanda bir biyografi filmi çekmeye çalıştık ve insanların kalbinde yer almış, kendine has bir insanı canlandırmaya çalıştık." dedi.

Sevinç, Göğebakan'ın hikayesini seyircilere sunmayı hedeflediklerini kaydederek, "Dileriz seyirciler de aynı sevgiyle ve ruhla bu filmi izlerler." temennisinde bulundu.

Filmde Selma karakterini canlandıran Tuvana Türkay ise film çekimlerinin yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü ifade ederek, "Güzel bir ekip çalışması oldu. Murat Göğebakan sevdiğim bir sanatçıydı. Çok da fazla seveni varmış, bu filmle onu da görmüş oldum." diye konuştu.

Türkay, filmin hikayesinin yüreğine dokunduğunu vurgulayarak, "Setin ve sahnenin gerekliliği neyse bir oyuncu olarak elimden geldiğince icra ettim. Elimden geldiğince iyi ve temiz bir iş çıkarmaya çalıştım." ifadesini kullandı.

"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filmi 8 Aralık'ta vizyona girecek.

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