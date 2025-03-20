Dolar
38.00
Euro
41.32
Altın
3,031.34
ETH/USDT
1,993.30
BTC/USDT
86,050.00
BIST 100
9,848.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. - VTR -
logo
Kültür

MFÖ'nün "En İyiler Akustik" albümü yarın müzikseverlerle buluşacak

Başarılarla dolu yıllar süren müzik yolculuğunda, farklı jenerasyonlardan dinleyicilere ulaşarak bir kültür mirası oluşturan MFÖ grubu, sürpriz bir akustik albümle hayranlarının karşısına çıkıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
MFÖ'nün "En İyiler Akustik" albümü yarın müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

Poll Production'dan yapılan açıklamaya göre, her döneme damga vurmuş unutulmaz MFÖ şarkıları, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yarın yayınlanacak.

"MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1" başlıklı albüm, tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında olacak.

Grubun yıllardır en sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını içeren albümün kaydı, grubun değerli üyesi ve Türk müziğinin mihenk taşlarından Özkan Uğur'un vefatından önce tamamlandı.

Uğur'un vefatından önce Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le son kez bir araya geldiği albüm, aynı zamanda grubun ilk akustik cover albümü olacak.

MFÖ, albümde "Sarı Laleler", "Yandım", "Vurgun Yedim", "Ne Bileyim Ben", "Benim Hala Umudum Var", "Ali Desidero", "Sude", "Deli Deli", "Buselik Makamına", "Sevdim Bir Kere" ve "Aşkın Kenarından" eserlerini akustik aranjmanlarla yeniden seslendirdi.

Albümün çıkış parçası sözü ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan "Sarı Laleler" eseri oluyor. Şarkının Özkan Uğur'un da yer aldığı klibinin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, PKK iltisaklı terör örgütü unsurlarının, Sincar'da Irak ordusuna yaptığı saldırıyı kınadı
Antalya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik aile eğitim seminerleri düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli ile telefonda görüştü
Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

MFÖ'nün "En İyiler Akustik" albümü yarın müzikseverlerle buluşacak

MFÖ'nün "En İyiler Akustik" albümü yarın müzikseverlerle buluşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet