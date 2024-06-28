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Kültür

"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"nın beşincisi Kars'ta yapıldı

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"nın beşincisi Kars'ta gerçekleştirildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"nın beşincisi Kars'ta yapıldı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen etkinlik, gazetecilerin Kars Valisi Ziya Polat'ı ziyaretiyle başladı.

Ziyarette yaptığı konuşmaya, "Gazi kentimize, şehitler diyarına hoş geldiniz" diyerek başlayan Polat, Kars'ın ilk Türk camisi ve çarşısına ev sahipliği yapan şehir olarak ilkleri barındırdığını söyledi.

Kars'ın kışın ayrı bir güzel olduğunu, gelen misafirlerin tekrar gelmek istediğini belirten Polat, "Kars, Türkiye'ye marka değeri katan bir şehir. Kazın, kaşarın, gravyerin başkenti. Gelen insanların mutlu ayrıldığını görüyoruz. Tanıtımda eksiğimiz var, zamanla bu da giderilecek. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ani Ören Yerinde yakın zamanda bulunan mağaraları turizme açacaklarını belirten Polat, "Doğu algısı olan bir şehrin güzelliğini görüyor herkes Kars'ta. Gece 12'ye kadar sokakları canlı bir şehir. Çıldır, Karaçay'da turizm ile ilgili başka neler yapılabilir çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kars'ın, öğrencilerin rahatlıkla gezebildiği bir şehir olduğunu belirten Polat, herkesin şehrin turizmle gelişeceğinin farkında olduğunu söyledi.

"Gazeteciler olarak Kars'ı en iyi şekilde anlatmak istiyoruz"

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Ankara denilince akla siyaset geldiğini ama 3 yıl önce Türkiye'nin 50 şehrinden 150 gazeteciyi bir araya getirerek, Ankara'nın turizmi için ne yapılabileceğini tartıştıklarını dile getirdi.

Kültür Yolu Festivallerinin yapılmasında derneğin katkısının olduğunu ifade eden Gökdemir, beşinci etkinliğin Kars'ta gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Gökdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle etkinlikerin devam etmesi için çalışacaklarını belirterek, "Gazeteciler olarak Kars'ı en iyi şekilde anlatmak istiyoruz. Ülkemizin her yeri bizim için çok kıymetli. Elimizden geldiğince şehirlerimizin güzellik ve zenginliklerini duyurmalıyız." dedi.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan da bakanlık olarak turizmci ve yatırımcının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Turizmde destinasyonların birer birer öne çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan Arıkan, Kars'ın Türkiye'nin en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu, öne çıkması için herkese görev düştüğünü dile getirdi.

Toplantının ardından gazeteciler, Ermenistan sınırındaki Ani Ören Yerini, kazı başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ile gezerek, bilgi aldı.

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