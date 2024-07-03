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Kültür

La Casa de Papel'in yıldızı, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak

Ünlü Hollywood yıldızı Ghassan Massoud'un rol aldığı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka yıldızı daha ekliyor.

Ümit Aksoy  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
La Casa de Papel'in yıldızı, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak

İstanbul

"La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros da dizide rol alan isimler arasında yer alacak.

Peros, Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde, özellikle İstanbul'un fethi sırasında, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasında önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.

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