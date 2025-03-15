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Kültür, Ramazan 2025

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "İyilik, Sanatın Olsun" sergisi ziyaretçileri ağırlıyor

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "İyilik, Sanatın Olsun" temalı Türk İslam Sanatları sergisi ziyaretçilerle buluştu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "İyilik, Sanatın Olsun" sergisi ziyaretçileri ağırlıyor Fotoğraf: Betül Abalı/Aa

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan sergide, Diyanette görevli personellerin dereceye giren eserleri yer alıyor.

Sergide, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, katı ve naht olmak üzere yedi kategoride toplam 40 eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Eserler, İslam sanatlarının estetiğini yansıtmanın yanı sıra iyiliği teşvik eden ve iyilikle dünyanın güzelleşeceğine ilişkin mesajlar içeriyor.

Sergi, 19 Mart saat 17.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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