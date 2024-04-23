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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
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Kültür

"Küçük Hanımlar Küçük Beyler" Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Başkentte başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenlediği "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivalinin 19'uncusu yarın başlayacak.

Neriman Senanur Torun  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
"Küçük Hanımlar Küçük Beyler" Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Başkentte başlıyor

Ankara

DT'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.30'da, Anıtkabir ziyareti ile başlayacak festival, Tunus ve Tunalı Hilmi Caddesindeki kortejin ardından Kuğulu Parktaki açık hava etkinlikleriyle devam edecek.

Akün Sahnesinde de Küba Çocuk Tiyatrosu Kumpanyası Küçük Arı Kovanı "La Colmenita"nın The Beatles ve Külkedisi Müzikali sahnelenecek.

Bu yıl İspanya, Küba, Bosna Hersek, Türkmenistan, Romanya, Bulgaristan, Polonya ve KKTC'nin katılacağı ve 29 Nisan'a kadar sürecek festivale Devlet Tiyatroları 13 bölgeden 17 değişik oyunla ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında 11'i yabancı 20'si yerli toplam 31 oyun sahnelenecek.

Festivalde, 9 atölye çalışması ve 4 sosyal sorumluluk projesi de yer alacak.

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