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Kültür

Kırklareli'nde Trak medeniyetinin izleri, müzik aletleri ve seramiklerle tanıtıldı

Kırklareli'nde, "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" temalı seramik ve müzik aletleri sergisi açıldı.

Ufuk Ertop  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Kırklareli'nde Trak medeniyetinin izleri, müzik aletleri ve seramiklerle tanıtıldı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tarihi binada "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" temalı seramik ve müzik aletleri sergisi açıldı.

Sergide, müzik aletleri üzerine işlenen Trak medeniyetine ait figürlerle seramik objeler bulunuyor.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Sanat Tarihi Uzmanı Fatma Ertuğ Oruçlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022-2024 yıllarında hazırlanan müzik aletlerine işlenen figürler ve bazı objelerin sergilendiğini kaydetti.

Trakların, Milattan Önce (MÖ) 1200'lü yıllarda yaşamış büyük bir medeniyet olduğunu ifade eden Oruçlu, her medeniyetin kendine has özelliklerinin bulunduğunu belirtti.

Trak medeniyetine mensup insanların izlerini seramiklere yansıtıp geleceğe aktardıklarını dile getiren Oruçlu, "Traklarla ilgili Yunan döneminde yapılmış seramikleri, günümüz versiyonuyla yorumlayarak yeniden aktarmaya çalıştık. Bu seramik objeler, daha çok Yunan döneminde yapılmış olanlardır. Trakların en çok önemli olan figürleri atları. Çok güzel atlarının olduğu ve savaşçı bir toplum olduğu için önemsenmiş durumda. Ayrıca kadınlar da dövmeleriyle tanılıyor. Kendi kabilelerine ait dövmeleriyle biliniyor. Antik dönemde yapılmış olan müzik aletlerinin üzerine Trak figürlerini işleyip müzik aletleri koleksiyonu oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Oruçlu, müzik aletlerinin akustiği ayarlanmış ve çalışır durumda olduğuna dikkat çekerek, her birinin çok ilgi gördüğünü kaydetti.

Sergi, 22 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

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