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Kültür

Kayseri'deki Su Medeniyetleri Galerisi'ni 1 yılda 160 bin 157 kişi ziyaret etti

Kayseri'nin Talas ilçesinde geçen yıl mart ayında açılan Su Medeniyetleri Galerisi, 160 bin 157 ziyaretçiyi ağırladı.

Tunahan Akgün  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Kayseri'deki Su Medeniyetleri Galerisi'ni 1 yılda 160 bin 157 kişi ziyaret etti

Kayseri

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Kiçiköy Mahallesi'ndeki Osmanlı Kültür Sokağı'nda açılan Talas Su Medeniyetleri Galerisi, vatandaşlardan ilgi görüyor.

İçerisinde suya dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı 1000 metrekarelik alanın yaz ve kış sıcaklığı 21 derecede sabit kalıyor.

Ziyaretçilerin 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'ndan gelen su ile karşılaştığı galeri, insanları adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Su Medeniyetleri Galerisi'ni açıldığı günden bu yana 160 bin 157 kişi ziyaret etti.

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