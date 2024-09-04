"Kara Ağaç Destanı" dizisinin ikinci sezonu 13 Eylül'de başlıyor
Ağalık sistemi üzerinden güç, feodalite, sınıf çatışmaları ve aşk hikayesini ekrana taşıyan "Kara Ağaç Destanı" dizisi, 13 Eylül'de ikinci sezonuyla TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk bölümü 23 Şubat'ta yayınlanan dizinin yapımcılığını Hasan Karul, yönetmenliğini ise Cem Akyoldaş üstlendi.
Dizi, 1950'lerden başlayarak 1970'li yıllarda devam eden, Anadolu'da iyiliğin yanında kötülüğün varlığını ve varlığın dünyası ile yokluğun gerçeğini anlatmayı hedefliyor.
Senaryosunu Mustafa Becit ile Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı dizi, suların durulmadığı ilk sezonun ardından, yeni sezonda dengelerin değiştiği ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda Olgun Şimşek, Meltem Akçöl, Emre Kıvılcım, Özlem Conker, Merih Öztürk ve Oğulcan Arman Uslu yer alıyor.
Çekimler, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinin terkedilmiş Soğanlı köyü ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleşiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.