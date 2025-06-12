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Kültür

Kapadokya'da öğretmen ve öğrenciler gökyüzünde kitap okudu

Nevşehir'de, öğretmen ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak için sıcak hava balonuyla yükseldikleri gökyüzünde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Behçet Alkan  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Kapadokya'da öğretmen ve öğrenciler gökyüzünde kitap okudu Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentte "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "Maarif 50 vizyonu" kapsamında öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla "Kitapla Yükselen Ufuklar" projesi başlatıldı.

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Gazi Ortaokulu ile Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan alanlarda belirli aralıklarla okuma etkinlikleri gerçekleştirildiği proje kapsamında, öğretmen ve öğrenciler için gökyüzünde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Çat beldesinde gün doğumu vaktinde ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonlarına ellerinde kitaplarıyla binen 60 öğrenci ve öğretmen, Kapadokya semalarına yükseldi.

Katılımcılar, hem bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izledi hem de gökyüzünde kitap okumanın keyfini yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine, eğitim müfredat programının verimli şekilde uygulanabilmesi gayesiyle okullarda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Öğrencilere kitap dostluğunu aşılarken keyif alacakları bir anı ile taçlandırmak amacıyla okuma etkinliğini bölge semalarında gerçekleştirme fikrini hayata geçirdiklerini dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Hem Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamı dahilindeki çalışmalarla ilgili farkındalık oluşturmak hem de çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak noktasında güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın sadece boş zamanlarını değerlendirmek için değil üst dil becerisi olan okuma kapsamında kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeleri için her türlü donanıma sahip olmaları amacıyla yola çıktık. Bu hedefe ulaşacağımızı ümit ediyorum."

Öğrencilerden Müberra Pamuk ise kitap okuma farkındalığı için güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Eskiden insanlar kitap okuyabilmek için çok emek harcıyormuş. Biz şu an çok kolay erişim sağlayabiliyoruz. Balona binip kitap okumak da çok eğlenceli oldu." diye konuştu.

Mahmut Bilen ise proje çerçevesinde Kapadokya'daki çeşitli vadilerde doğal güzellikler arasında düzenlenen okuma etkinliklerine katıldığını anlatarak,"Daha önce hiç balona binmemiştim. Hem balonda etrafı izleyip hem de kitap okumak çok eğlenceli oluyor." dedi.

Berkay Özgü de daha önce balonların oluşturduğu manzarayı izlediğini ilk defa yükseldiği gökyüzünde kitap okumanın ilgi çekici olduğunu söyledi.

Öğretmen ve öğrencileri taşıyan dört sıcak hava balonu Çat Vadisi çevresinde yaklaşık bir saat boyunca uçtu.

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