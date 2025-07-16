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Kültür

Jennifer Lopez, İstanbul konseri öncesi hayranlarına mesaj gönderdi

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında vereceği konser öncesi hayranlarına video mesaj ile seslendi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Jennifer Lopez, İstanbul konseri öncesi hayranlarına mesaj gönderdi

İstanbul

Dünyaca ünlü sanatçı, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.

Konser öncesi hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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Jennifer Lopez'i konserde izleyecek olmanın ötesinde tanışıp, fotoğraf çektirmek isteyenler için "Meet & Greet" biletleri ise çok yakında satışa açılacak.

"Meet & Greet" biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

İstanbul Festivali'nde TemaCC işbirliğiyle düzenlenecek konserin normal biletleri ise "istanbulfestivali.com" üzerinden satılıyor.

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