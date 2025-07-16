Jennifer Lopez, İstanbul konseri öncesi hayranlarına mesaj gönderdi
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında vereceği konser öncesi hayranlarına video mesaj ile seslendi.
İstanbul
Dünyaca ünlü sanatçı, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.
Konser öncesi hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
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Jennifer Lopez'i konserde izleyecek olmanın ötesinde tanışıp, fotoğraf çektirmek isteyenler için "Meet & Greet" biletleri ise çok yakında satışa açılacak.
"Meet & Greet" biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.
İstanbul Festivali'nde TemaCC işbirliğiyle düzenlenecek konserin normal biletleri ise "istanbulfestivali.com" üzerinden satılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.