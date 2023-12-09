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Kültür

İstanbul Modern kuruluşundan bu yana 9 milyon ziyaretçi ağırladı

İstanbul Modern, 19. yaşını yeni müze binasında kutluyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
İstanbul Modern kuruluşundan bu yana 9 milyon ziyaretçi ağırladı

İstanbul

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 11 Aralık 2004'ten bugüne kadar müze, 9 milyon ziyaretçi ağırlarken 900 bine yakın çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturdu.

Açılışından bu yana 77 süreli sergi ve koleksiyon sergisi, 42 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi ve 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirilen müzede, 422 film programı ile 4 binin üzerinde film gösterimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin 19. yaşını kutlayan mesajında şunları kaydetti:

"İmzasını taşıyan müze ve sanat kurumlarının o kentin simge yapılarından biri haline geldiği, mimar Renzo Piano tasarımı bir müzeyi, Cumhuriyetimizin 100. yılında kentimize ve ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 yılı geride bırakıp 20. yıla yürüdüğümüz günlerde, sunduğumuz hizmetlere özel olarak tasarlanan yeni binamız gerek mekansal nitelikleri ve altyapısı gerek teknolojisi gerekse de ziyaretçiyi odağına alan özellikleriyle uluslararası bir çekim merkezi olarak kentimize değer katıyor."

Müze mimarisinde dünya çapında bir uzmanlık ve deneyime sahip olan Renzo Piano Building Workshop tarafından tasarlanan, yurt içi ve yurt dışından beğeni toplayan İstanbul Modern'in 4 Mayıs 2023'te açılan yeni binası ise ilk altı ayında 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi.


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