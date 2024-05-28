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Kültür

İstanbul Film Orkestrası, "The Lion King" filmine eşlik edecek

Jon Favreau'nun yönettiği "The Lion King" (Aslan Kral) filmi, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sinemaseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
İstanbul Film Orkestrası, "The Lion King" filmine eşlik edecek

İstanbul

Piu Entertainment organizasyonuyla 8 Haziran'da Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek etkinlikte, orkestrayı Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz yönetecek.

Usta müzisyen Hans Zimmer'ın filmde yer alan eserleri, 85 kişilik ekip ve 16 kişilik koroyla canlı olarak yorumlanacak.

Elton John ve Tim Rice'ın ödüllü müziklerinin de yer aldığı yapım, İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazı ile gösterilecek.

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