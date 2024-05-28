İstanbul Film Orkestrası, "The Lion King" filmine eşlik edecek
Jon Favreau'nun yönettiği "The Lion King" (Aslan Kral) filmi, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
Piu Entertainment organizasyonuyla 8 Haziran'da Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek etkinlikte, orkestrayı Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz yönetecek.
Usta müzisyen Hans Zimmer'ın filmde yer alan eserleri, 85 kişilik ekip ve 16 kişilik koroyla canlı olarak yorumlanacak.
Elton John ve Tim Rice'ın ödüllü müziklerinin de yer aldığı yapım, İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazı ile gösterilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.