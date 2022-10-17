Dolar
18.58
Euro
18.28
Altın
1,649.69
ETH/USDT
1,324.00
BTC/USDT
19,543.00
BIST 100
3,847.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde "Antik Gelecekler" sergisi açıldı

Meta ve xtopia tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Ancient Futures (Antik Gelecekler)" sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 17.10.2022
İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde "Antik Gelecekler" sergisi açıldı

İstanbul

Açılışta xtopia'nın "Her Şey Zamana Ait" şiir enstalasyonu İstanbul Arkeoloji Müzeleri içerisindeki Arkeoloji Müzesi binasının cephesinde izlenime sunuldu.

Açılışta ayrıca arkeoloji ve mitolojiden esinlenerek, Arkeoloji Müzesi'nin cephesinde mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Müzenin farklı salonlarında düzenlenen sergide, müzenin eserleriyle aynı ortamda dijital ekranlar ve fiziksel heykellerin yanı sıra artırılmış gerçeklik çalışmalarıyla birçok perspektif bir araya geliyor.

Sergi, sanatçı Liam Young, Theo Triantafyllidis, David OReilly, Behnaz Farahi ve Jonathan Monaghan'ın yanı sıra aynı zamanda Türk sanatçılardan Ecem Dilan Köse, Beryl Bilici, Kerim Safa, Kerim Dündar, Enes Güç, İdil Dursun, Memo Akten, Sarper Baran ve Pınar Yoldaş'ın işlerine ev sahipliği yapıyor.

Meltem Şahin, ha:ar, Enes Güç, Mesut Öztürk, Alper Derinboğaz ve Gaye Su Akyol da fiziksel heykelleriyle sergide yer alıyor. Ayrıca dijital sergi için kurulan VR (sanal gerçeklik) köşesinde tüm ziyaretçiler sanal sergiyi gezme fırsatı bulabiliyor.

Sergi için özel olarak Arkeoloji Müzesi'nin en değerli eserlerinden İskender Lahti'nin AR çalışması Instagram filtresi olarak tasarlandı.

Geçmiş zaman ve kültürel mirastan ilhamla hazırlanan, 27 eserin yer aldığı sergi, müze içerisinde konumlandırılan dijital ekranlar ve VR deneyim alanlarıyla 30 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi
İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis algı operasyonuna girişmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyetini kabul etti
Bakan Kirişci, personelinden üreticilerin sorunları için inisiyatif almalarını istedi

Benzer haberler

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde "Antik Gelecekler" sergisi açıldı

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde "Antik Gelecekler" sergisi açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet