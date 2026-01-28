Dolar
Kültür

Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor

Isparta'da ömrünü eğitim ile edebiyata adayan şair ve yazar Mehmet Doğan Silleli, 1965'ten beri biriktirdiği binlerce kitabı kurumlara ve kitapseverlere hediye ediyor.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Eserlerinde memleket hasreti ve kültürel değerleri işleyen Silleli, AA muhabirine, 32 yıl boyunca edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Kitaplarla yolculuğunun 1965'te başladığını belirten Silleli, o yıldan itibaren kitap satın alarak biriktirmeye devam ettiğini anlattı.

Silleli, "1968 yılında mezun oldum, 1969'da öğretmenliğe başladım. Meslek hayatım boyunca farklı şehirlerde görev yaptım. 9 yıl içinde 16 farklı yerde çalıştığım oldu." dedi.

Gittiği her yerde milletin duygu ve düşüncelerini daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiğini belirten Silleli, bugün de aynı duyguları taşıdığını dile getirdi.

Şimdiye kadar 26 tiyatro eseri ve 26 kitap kaleme aldığını anlatan Silleli, son yayımlanan eserinin "Mehmet Akif ve Safahat" olduğunu kaydetti. Silleli, "Bu eserin güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 bin kitaba sahip olduğunu, bunları miras bırakmak yerine paylaşmayı tercih ettiğini vurgulayan Silleli, "Ailemde kitaplara çok yönelmek isteyen olmadı. Ben de sağlığımda kitaplarımı kurum ve kuruluşlara, kitapseverlere hediye etmeyi düşündüm. Bu nedenle kitaplarımı dağıtmaya başladım." diye konuştu.

