İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu 14 Kasım'da başlayacak
Beytül Hikme İslam Düşünce Enstitüsünce düzenlenen İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu 14 Kasım Cuma günü Bahariye Mevlevihanesi'nde yapılacak.
İstanbul
Enstitüden yapılan açıklamaya göre, içinde yaşanılan çağdaş dönemde Müslüman toplumların ve insanlığın farklı meseleleri, alanında yetkin bilim insanlarının katılacağı sempozyumda tartışılacak.
Çeşitli konu başlıklarında değerlendirmelerin yer alacağı sempozyumda, Türkiye'nin bu konudaki birikimi de katılımcılara aktarılacak.
Bahariye Mevlevihanesi'nde yurt içi ve dışından 38 bilim insanının katılımıyla 10 oturum şeklinde gerçekleşecek sempozyum, 16 Kasım Pazar günü sona erecek.
Sempozyuma hem ilim insanlarının hem de dinleyicilerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.