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Kültür

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Burak Milli   | 09.07.2022
Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hristiyanlar, kilise duvarına astıkları pankartla Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Şehit Pamir Caddesi'ndeki Ortodoks Kilisesi'nin duvarına, kilise cemaati tarafından pankart asıldı.

Pankartta, "Kurban Bayramı'nızı kutlar, birlik, beraberlik ve esenlik içinde nice bayramlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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