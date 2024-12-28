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Kültür

"Gassal" dizisinin ilk bölümü 4 milyona yakın izlendi

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal", hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Fatih Türkyılmaz  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
"Gassal" dizisinin ilk bölümü 4 milyona yakın izlendi

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi, kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntüleme alırken, dizinin "İçim Yanar" adlı müzik klibi ise 7 gün içinde 3,5 milyona yakın izlendi.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı.

Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da kadroda yer alacağı yeni sezonda, izleyiciler sürpriz gelişmelerle karşılaşacak.

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ve 2. sezondaki rol arkadaşı Hande Soral, Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak.

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