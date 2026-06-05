"Emma Sevimli Köpek" filmi sinemaseverlerle buluştu

Griffin Pictures yapımı film, barınakta yaşayan "Emma" isimli sevimli bir köpeğin Eda ve babası tarafından sahiplenilmesinin ardından yaşadığı maceraları konu alıyor.

Ailesiyle güçlü bir bağ kuran "Emma"nın sosyal medyada ün kazanmasının ardından gelişen olayları anlatan yapımda, "Emma"yı kaçırmak isteyen kişilerin başarısız girişimleri ve yaşanan komik kovalamacalar izleyiciyle buluşuyor.

Çocuk ve aile türündeki film, hayvan sevgisi, dostluk ve aile bağlarını ele alırken, filmin oyuncu kadrosunda King Charles cinsi köpek "Emma"nın yanı sıra Abdül Süsler, Emre Tetikel, Sercan Boztepe, Sevim Tekin Gözaydın, Pounar Asoubar ile çocuk oyuncular Bihter Yaman, Shaylin Rahili, Pasha Rahili, Atlas Süsler ve Mete Gözaydın yer alıyor.

Yönetmen Mohsen Rabiei, filme ilişkin AA muhabirine değerlendirmesinde, yapımın çocuklar ve aileler için sıcak ve duygusal bir hikaye anlattığını belirterek, "Filmin en önemli amacı, çocukların hayvanlarla güçlü bir bağ kurmasını ve onları ailenin bir parçası olarak görmesini sağlamaktır. Çünkü onlar gerçekten hayatımızdaki en gerçek ve en sadık dostlardır." ifadelerini kullandı.

Hayvan sevgisi ve merhamet duygusunu çocuklara aşılamayı hedeflediklerini dile getiren Rabiei, filmin tüm gelirinin daha önce sahiplenilmiş ancak sonradan terk edilmiş hayvanlara, yardıma muhtaç ve hasta hayvanlar ile bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bağışlanacağını kaydetti.

Rabiei, İran sinemasındaki çocuk filmlerinin duygusal anlatımını Türk oyuncular ve Türk kültürüyle harmanlamaya çalıştığını söyleyerek, "Ailece keyifle ve duygulanarak izlenebilecek özel bir proje olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.