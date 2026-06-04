Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 2016 yapımı "İkimizin Yerine" yeniden vizyona girecek.

"İkimizin Yerine" yeniden vizyona girecek Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 2016 yapımı "İkimizin Yerine" yeniden vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 7 film vizyona girecek.

Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Dave Sheridan, Damon Wayans Jr. ve Shawn Wayans'ın başrollerini paylaştığı "Korkunç Bir Film" izleyici ile buluşacak.

Korku ve komediyi harmanlayan bir hikaye ile yola çıkan film, karakterlerin dostluklarını test eden tehlikeli ve eğlenceli bir macerayla izleyicinin karşısına çıkacak.

Gerilim ve gizem filmlerini absürt mizah ve parodi yoluyla tiye alan film, özellikle korku sinemasının klişeleriyle ve ünlü karakterleriyle dalga geçmesiyle biliniyor.

Michael Tiddes'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu Rick Alvarez, Craig Wayans, Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans ve Shawn Wayans imzası taşıyor.

"Aynalar No. 3"

Christian Petzold'un yönettiği "Aynalar No. 3", erkek arkadaşının öldüğü feci bir araba kazasından mucize eseri yara almadan kurtulan genç piyano öğrencisi Laura'nın sarsıcı iyileşme sürecini ve içine çekildiği tekinsiz aile dinamiklerini konu alıyor.

Gerilim ve dram ağırlıklı filmin başrolünde Paula Beer oynuyor.

"Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak"

Katniss Everdeen ile kıyamet sonrası bir dönemde yer alan Panem halkının hikayesini ele alan 2013 yapımı "Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak" yeniden beyaz perdede gösterilecek.

Francis Lawrence'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth oynuyor.

"İkimizin Yerine"

Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 2016 yapımı "İkimizin Yerine" yeniden izleyici buluşacak.

Umur Turagay'ın yönettiği filmde Serenay Sarıkaya, küçük bir kasabada yaşayan, sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek karakterini, başarılı oyuncu Nejat İşler ise Çiçek'in hayatını değiştirecek edebiyat öğretmeni Doğan'ı canlandırıyor.

"Define: Cinler Uyandı"

Bülent Orçin'in çektiği haftanın yerli korku filmi "Define: Cinler Uyandı", ücra bir köye yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmalarını anlatıyor.

"Cesur Kedi Moxy"

Vincent Bal ile Wip Vernooij'in yönettiği "Cesur Kedi Moxy", kaybolduktan sonra ailesine kavuşmak için kilometrelerce yol kat eden cesur bir ev kedisinin yolculuğunu işliyor.

"Emma Sevimli Köpek"

Mohsen Rabiei'nin, sevimli köpek Emma'nın hikayesini anlattığı 2024 yapımı filmi "Emma Sevimli Köpek" yeniden beyaz perdede sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.