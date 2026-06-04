Dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina ve DJ Burak Yeter yarın aynı sahneyi paylaşacak Dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina ile DJ ve prodüktör Burak Yeter, İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

"La Casa de Papel" dizisinin ikonik şarkısı "My Life is Going On" ile tanınan Cecilia Krull ile "America's Got Talent" yarışmasının ilk 5 iyi şarkıcısından biri seçilen Cristina Ramos'un konuk sanatçı olarak yer alacağı konser, yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek. Sanatçılar, 6 Haziran'da ise ATO Congresium'da aynı sahneyi paylaşacak.

Sinema Senfoni Orkestrası eşliğindeki konserde, klasik ve modern tınıların harmanlandığı özel bir performans sunulacak.

Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla hayata geçirilen konser hem klasik müzik hem de elektronik müzik tutkunlarını aynı ortamda buluşturacak.

"Klasik müzik eserlerini de seslendirmek istiyoruz"

DJ Burak Yeter, AA muhabirine, Safina'yı Türkiye'de ağırlamaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Dünyada ilk 10'da kabul edilen tenorlardan biri sevgili Alessandro Safina. Öncelikle 3 konser için İtalya'ya gittik ve 10 konser anlaşmasıyla döndük, kendisini ülkemize davet ettik." dedi.

İtalyan tenorla stüdyoda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Yeter, projenin klasik müzik ile elektronik müziği bir araya getiren özgün bir işbirliği olduğunu ifade etti.

DJ'ler ile sanatçıların artık daha güçlü ortak projelere imza attığını kaydeden Yeter, Safina ile gerçekleştirecekleri performansta yaklaşık 70 kişilik orkestranın sahnede kendilerine eşlik edeceğini bildirdi.

Burak Yeter, Türkçenin yanı sıra İtalyanca, Almanca, Yunanca ve Felemenkçe şarkıları yeniden yorumlayarak bugüne kazandırdıklarını söyledi.

Kendisinin de konserde piyano ve gitar çalacağını dile getiren Yeter, şöyle konuştu:

"Klasik müzik eserlerini de seslendirmek istiyoruz. Bizim şu anda DJ'likte yaptığımız 'mashup' diye bir iş var. Yani bir şarkının içerisinde 4 ayrı parça çalabiliyoruz. Bunu klasik müzikte ilk kez sevgili Alessandro Safina ile yapmak istiyoruz. Daha önce dünyada yapılmamış bir proje. Türkiye'de Karsu ile de bir klasik müzik konseri yapmıştım. Ona benzer bir proje Alessandro Safina ile başlayacak."

"Ona sunduğumuz sanatçılara da hemen 'evet' dedi"

Yeter, Safina ile dünya turnesine Türkiye'den başlayacaklarına işaret ederek, "Aspendos Side, Perge, Harbiye Açıkhava, Bodrum Antik Tiyatro, İzmir Açıkhava gibi çok güzel alanlarda konserlerimiz olacak. Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya' adlı şarkısının senfoni versiyonunu yapacağız. Sezen Aksu ile bir düeti vardı 'Bilebilseydi', onu da yapmak istiyoruz. Yani eski Türk musiki eserlerini de seslendirmek istiyoruz." dedi.

Alessandro Safina'nın Türk müziğini çok sevdiğini anlatan Yeter, şunları kaydetti:

"Safina, Türk geleneklerini çok iyi biliyor ve Türk yemeklerini de çok seven bir isim. Ona sunduğumuz sanatçılara da hemen 'evet' dedi. Neşet Ertaş ve Mustafa Itri gibi isimlerin yanı sıra belki bir Barış Manço eseri repertuvarımızda olabilir. Bu isimlerin eserlerini seslendirmek istiyor. Tabii ki bu eserleri DJ sounduyla, elektronik müzikle harmanlayacağız. Kendisi İtalyan tenor ama Türkçe şarkıları da çok iyi okudu, stüdyoda denedik. Özellikle 'Yalan Dünya'yı çok güzel seslendirdi. Çok duygulandık hatta birbirimize bakıp ağladık. Kendisi bile anlamamasına rağmen çok duygulandı ve sözlerini biz çevirdik. Gerçekten neden bu tür şarkıların yapıldığını öğrenmek istedi. Yani sadece Türkçe olarak değil, anlamlarını da öğrenmek istedi. Bu bizim için çok gurur verici bir olay ve o ruhla şarkıyı söyleyeceğini düşünüyoruz konserlerde."

"Yaz boyunca burada olmaktan çok mutlu, heyecanlı ve gururluyum"

Alessandro Safina ise Burak Yeter gibi bir müzisyenle çalışmanın kendisi için farklı deneyim olduğunu dile getirerek, "Seyircinin tam olarak ne göreceğini bilmediğim için çok heyecanlıyım ama bence biraz farklı bir şey olacak. Güzel geceler hayal ediyorum. Ayrıca Hierapolis, Aspendos gibi yerleri inceliyorum. 2 ya da 3 yıl önce Aspendos'ta şarkı söylemiştim ve oranın nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Çok güzel ve atmosferi büyülü. Türkiye muhteşem." diye konuştu.

Daha önce hiçbir DJ ile çalışmadığını belirten Safina, şu ifadeleri kullandı:

"Burak sadece bir DJ değil, bir müzisyen ve çok yetenekli, iyi bir yapımcı. Türkiye'de de şarkı söylemeyi çok seviyorum. Çünkü seyirci muhteşem. Birkaç yıl önce Sezen Aksu ile Türkçe bir düet yaptım. Yani Türkiye kendimi rahat hissettiğim bir ülke. Türkçe bilmediğim için üzgünüm ama burası gerçekten güzel. Beni ülkenize davet ettiğiniz için teşekkürler. Bütün yaz boyunca burada olmaktan çok mutlu, heyecanlı ve gururluyum. Umarım konseri beğenirsiniz. Burak elinden geleni yapacak. Ben de elimden geleni yapacağım."