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Kültür

Eminönü'ndeki 250 yıllık Muhsinzade Han'ın restorasyonların ardından turizme katkı sağlaması hedefleniyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde Hobyar Mahallesi'ndeki Muhsinzade Han'ın, restorasyonların ardından açılan işletmelerle daha fazla turist çekmesi bekleniyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 17.11.2022
Eminönü'ndeki 250 yıllık Muhsinzade Han'ın restorasyonların ardından turizme katkı sağlaması hedefleniyor Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı / AA

İstanbul

Muhsinoğlu Hanı olarak da bilinen, 1772 tarihli vakfiyesinde yer alan yapı, Abdullah Paşa oğlu Muhsinoğlu Mehmet Paşa tarafından inşa ettirildi.

İki kattan oluşan hanın üst katında 22 oda, alt katında 12 oda ile 8 yeraltı mahzeni ve kapısı kamu yoluna açılan 2 mahzen, 10 dükkan ve temiz su içilmesi için inşa edilmiş bir adet su deposu bulunuyor.

Muhsinzade Hanı'nın restorasyonu bir şirket ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun iş birliği ile tarihi dokular korunarak tamamlandı.

İçerisinde otel de bulunan handa bugün itibarıyla faaliyete geçen işletmenin sahibi Alper Karavar, AA muhabirine, yapının restorasyonunun 14 yılda tamamlandığını söyledi.

Karavar, 8 ay önce böylesi bir handa yerli ve yabancı misafirlere farklı bir hizmet sunmak istediklerini belirterek, "Burayı çok şık bir mekan yapmak istediğimizi söyledik. Tarihi dokuya zarar vermeden 'nasıl buraya muhteşem bir hava katarız' onu planladık." dedi.

Mekan sayesinde Türk mutfağını da tanıtacaklarını ifade eden Karavar, şunları kaydetti:

"Konseptimiz de mottomuz da buradaki tüm ürünlerin Türkiye'de yetişen ürünler olması. Buraya özgü meyve, sebze ya da hayvansal ürünleri bizzat organik olarak, yani sıradan bir toptancıdan değil de bizzat yerinden, memleketinden alacağız. Türk mutfağının burada aslında modern gastronomi ile birleşmiş halini göreceğiz. Füzyon bir mutfak yapacağız. Aslında bildiğimiz Türk lezzetlerini modern gastronomi ile birleştirerek burada misafirlerimize sunacağız."

Alper Karavar, mekan içerisinde kültür sanat faaliyetleri düzenlemeyi de amaçladıklarını dile getirerek, "Burasının sadece belli bir zümreye hitap etmesini istemiyoruz. Burayı tasarlarken de öyle bir planlamaya yapmaya çalıştık. Burası gündüzleri ziyarete de açık. Birçok kültür, sanat organizasyonuna da ücretsiz olarak ev sahipliği yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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