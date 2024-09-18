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Kültür

Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği konserlerinin ilki 22 Eylül'de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği konserlerinin ilki 22 Eylül'de başlıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İstanbul

Barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" başlıklı keman konçertosu, saat 21.00'da Efes Antik Kenti'nde beğeniye sunulacak.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayacağı sezona hazırlanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştireceği konserde, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahnede olacak.

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