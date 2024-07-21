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Kültür

Dünyaca ünlü Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşmaya geçit verilmiyor

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın çevresinde bulunan derme çatma 12 kaçak yapı kaldırıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Dünyaca ünlü Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşmaya geçit verilmiyor

Trabzon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, turizmin cazibe merkezi konumundaki noktalara büyük hassasiyet gösterdiği bildirildi.

Bu kapsamda Uzungöl'de denetimlerin aralıksız sürdüğü, Sümela Manastırı çevresindeki seyyar satıcılara ve izinsiz yapılaşmaya da müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Zabıta ekiplerinin jandarma ile koordineli şekilde yaptığı denetimler sonucunda Sümela Manastırı girişindeki 3 seyyar satış yeri dahil olmak üzere toplam 12 kaçak yapı kaldırıldı. Yapılan çalışmayla manastırın giriş bölgesi seyyar satıcılardan temizlendi."

Açıklamada, Sümela Manastırı ve çevresindeki alanların korunmasına büyük önem verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşma ve seyyar satıcılara yönelik geniş çaplı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Manastırın giriş bölgesi tamamen seyyar satıcılardan temizlenmiş ve ziyaretçilerin daha rahat ve huzurlu bir şekilde gezebileceği ortam oluşturulmuştur."

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