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Kültür

Doğu Ekspresi'nin Kemah-Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oluyor

Doğu Ekspresi'nin farklı manzaralara sahip arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve vadilerden geçtiği Kemah-Erzincan rotası, şu sıralar fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Özgür İlhan   | 06.11.2022
Doğu Ekspresi'nin Kemah-Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oluyor

Erzincan

Doğu Ekspresi'nin doğayla bütünleştiği Kemah-Erzincan güzergahı, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Doğu Ekspresi, Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahında 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

Doğu Ekspresi'nin farklı manzaralara sahip arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve vadilerden geçtiği Kemah-Erzincan rotası, şu sıralar fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Treni, çekecekleri manzara fotoğraflarıyla bütünleştirmek için bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, bazen yüksek noktalarda, bazen de raylara yakın yerlerde konuşlanıp Doğu Ekspresi'nin geçmesini bekliyor.

"Herkesi Doğu Ekspresi'nin bu tatlı seyrine dalmaya davet ediyorum"

Doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, AA muhabirine, sonbaharda bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Zaman zaman fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Doğu Ekspresi güzergahında biraz fotoğraf yürüyüşüne çıktım. Güzel görüntüler elde ettik. Trenin hem kendi güzergahında hem de gidişinde ayrı bir havası var. Herkesi Doğu Ekspresi'nin bu tatlı seyrine dalmaya davet ediyorum."

Kürşat Gül de bölgenin her mevsim güzel olduğunu belirterek, "İlçeye gelen ziyaretçiler, doğada unutulmaz bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor." dedi.

Gökhan Alp de Karasu Nehri çevresine zaman zaman arkadaşlarıyla gelip fotoğraf çektiklerini anlattı.

Fotoğraf çalışması yaparken doğada olmanın keyfini de çıkardıklarını söyleyen Alp, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet etti.

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