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Kültür

Devlet Tiyatrolarının "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu prömiyer yapacak

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi kapsamında "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Devlet Tiyatrolarının "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu prömiyer yapacak

Ankara

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula'yı DT Sahnesi'ne taşıyor.

Sezonun dikkati çekici yapımlarından biri olmaya aday Dracula: Bir Dehşet Komedisinde, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırıyor.

Tayfun Güneyer'in yönettiği oyunda, Hakan Dündar, Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz ışık tasarımını üstlendi.

Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç ve koreografisi Yıldız Venedik imzası taşıyor.

Aşkın ve gizemin iç içe geçtiği, seyirciyi hem güldürmeyi hem de gotik atmosferiyle etkilemeyi hedefleyen oyun, yarın akşam saat 20.00'de Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

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