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Kültür

"Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" haftanın gişe rekorunu kırdı

Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın üstlendiği "Dayı" filminin devamı "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", vizyondaki ilk üç gününde, 80 binin üzerinde izleyiciye ulaşarak, haftanın en iyi açılış yapan filmi oldu.

Ömer Mirza Şeker  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
"Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" haftanın gişe rekorunu kırdı

İstanbul

Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat iş birliğiyle hazırlanan, başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı film, dramatik örgüsü, aksiyon sahneleri ve hikayesiyle dikkati çekiyor.

Filmde rol alan isimler arasında Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şükrü Yıldız, Şenol Önder, Emre Ertunç, Önder Yalçın, Selim Güler, Ömer Sina Bayraktar, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carroll, Scott Wells ve Michel Qissi yer aldı.

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