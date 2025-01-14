Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de konser verecek
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 2025'in ilk konserinde evcara ve muhayyer makamında seslendireceği eserleri, 19 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) dinleyiciye sunacak.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 2025'in ilk konserinde evcara ve muhayyer makamında seslendireceği eserleri, 19 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) dinleyiciye sunacak.
Şef Mehmet Hulusi Yücebıyık yönetiminde gerçekleştirilecek konserin ilk bölümünde besteci Küçük Mehmet Ağa'nın ağır semai ve yürük semaiden iki eseri ve Türk müziğinin ünlü kadın bestekarlarından Dilhayat Kalfa'nın peşrev ve saz semaisi tarzındaki eserleri yorumlanacak.
İkinci bölümde ise solist Bekir Ünlüataer, nihavend makamından neoklasik döneme ait eserleri seslendirmesinin yanı sıra bir gazeli de dinleyiciye sunacak.
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