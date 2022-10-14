Carlos Rodriquez, Picasso'nun resimlerini koreografi ve dans ile sahneye taşıyacak
İzleyicilere İspanyol ressam Pablo Picasso'nun sanatına yolculuk yaşatacak "Picasso Eterno" gösterisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında yarın sahnelenecek.
İstanbul
Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak oyunun sanat direktörlüğünü, İspanya'nın en başarılı Flamenko topluluklarından biri olarak gösterilen Rojas y Rodriguez'in kurucusu Carlos Rodriquez üstleniyor.
Rodriquez, eserde Picasso'nun resimleriyle ifade ettiklerini, geleneksel dans gösterilerinin dışında farklı bir koreografi ile yansıtmaya çalışıyor.
AA muhabirine açıklamada bulunan Rodriquez, dans ve müziğin çocukluğundan beri hayatının bir parçası olduğunu belirterek, "Annem de dansçıydı. Küçük bir çocukken İspanya'nın ulusal balesini izlemeye gitmiştim. Benim için inanılmazdı. Bence dansçı olmamın ana nedenlerinden biri de bu." dedi.
"İzleyici Picasso'nun dünyasını zihninde hissediyor"
Carlos Rodriquez, "Picasso Eterno"nun çağdaş, estetik ve kübizm imgeleriyle harmanlanmış bir Flamenko gösterisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Gösteri bizi sanatçının zihnine yerleştiriyor ve aynı zamanda Picasso'nun Paris'teki gençlik yıllarına götürüyor. Jota, Escuela Bolera, Danza Clasica Espanola, Flamenko, klasik bale dansı ve çağdaş dans gibi farklı dans stillerini bir arada sunuyor. 2023 Picasso'nun vefatının 50. yıl dönümü. Bu gösteri de onun dehasına bir saygı duruşu aslında. İzleyicilere yaratıcılık, iyi dansçılar ve müzisyenler, orijinal kostüm tasarımları, eşsiz müzikal kompozisyonlar ve güçlü koreografilerle dolu avangart bir gösteri vaat ediyor. İzleyici Picasso'nun dünyasını zihninde hissediyor ve resimlerini hatırlayıp Picasso'nun gerçekliğinde bir yolculuğa çıkıyor."
Bir koreograf ve sanat yönetmeni olarak gösterilerinde kendisini başarıya götüren etkenlere değinen Rodriquez, "Bizler birer anlatıcıyız. En önemli şeylerden biri dans, müzik, hikaye anlatımı ve aradığınız duygu arasındaki dengeyi bulmak ve seyirciye iletmek." diye konuştu.
"İstanbul'da ve özellikle Picasso Eterno ile sahne aldığım için çok mutluyum"
Rodriquez, hem koreograf hem de dansçı olmanın kendisine heyecan verdiğini söyleyerek, "Bence bu durumun biraz da zamanla ilgisi var. 47 yaşındayım, koreograf ve sanat yönetmeni olmaktan daha çok keyif alıyorum." değerlendirmesini yaptı.
En sevdiğim dansçılardan birinin Antonio Canales olduğuna işaret eden Carlos Rodriquez, Antonio Gades ve Jose Antonio Ruiz'in de kendisine sanatsal anlamda ilham verdiğini anlattı.
Usta dansçı, son olarak ABD'de "Dracula" adında özel bir koreografi üzerine çalıştığını ve oldukça orijinal ve ilginç bir gösteri olacağını söyledi.
Sanatseverleri yarın akşam AKM'ye beklediğini dile getiren Rodriquez, "İstanbul'da ve özellikle Picasso Eterno ile sahne aldığım için çok mutluyum. Umarım şovumdan keyif alırsınız ve İspanya'nın gerçek dansını keşfedersiniz." ifadelerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.