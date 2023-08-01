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Kültür

Bursa'daki Karagöz Müzesi, "hayali" olmak isteyen çocuklara kapılarını açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Karagöz Müzesi'nde, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan gölge oyunu kültürünü yeni nesillere aktarmak için eğitimler veriliyor.

Saliha Nur Köksal  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Bursa'daki Karagöz Müzesi, "hayali" olmak isteyen çocuklara kapılarını açtı

Bursa

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çekirge Caddesi'ndeki binasında 26 yıldır faaliyet gösteren Karagöz Müzesi, gösterilerin yanı sıra gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla da Hacivat ile Karagöz gölge oyununu yeni nesillere aktarıyor.

Tasarım atölyelerinde 8 ila 13 yaşlarındaki çocuklara verilen eğitimlerde gölge oyunu materyallerinin yapımı, hayali (Karagöz oynatıcısı) olmanın incelikleri anlatılıyor, uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Gölge oyununu izlemek için geldiği Karagöz Müzesi'nde tasvirlerin perde üzerinde canlandırılmasından etkilenen 11 yaşındaki Ali Demir, Karagöz tasarım atölyesine katıldı. Atölyede ustalardan Karagöz gölge oyununun tarihçesi, tasvir tasarım ve oynatma dersleri alan küçük hayali, ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle ilk gösterisini sergiledi.

Ali Demir, ilk gösterisinden dolayı büyük heyecan yaşadığını belirtti.

Bu sanata kağıda küçük Karagöz evleri çizerek başladığını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Karagöz Müzesi'nde tasarım atölyesine gelerek asetattan kukla yaparak perdede oynattım. Gösterileri perdenin arkasından merakla izledim. Hocalarım beni çalıştırdı. Arkadaşlarım sesleri nasıl çıkardığımı merak ediyorlar. Bunun bir sır olduğunu ve çalışırlarsa, isterlerse onların da bunu yapabileceğini söylüyorum. Bu sanatı yapabildiğim için kendimle gurur duyuyorum."

Karagöz sanatçısı Hasan Mert Karakaş da Ali'nin pek çok kez Karagöz tasvir yapım atölyesine katıldığını dile getirdi.

Ali'nin, atölye çalışmalarına katılan yetenekli çocuklardan biri olduğunu vurgulayan Karakaş, "Uzun bir çalışma süreci geçirdik, eksiklerini tespit edip gidermeye çalıştık. İlk kez seyirci karşısında geleneksel bir oyun olan 'Salıncak' oyunuyla gösteriye çıktı." dedi.

Karakaş, gölge oyunu konusunda yetenekli ve ilgili çocuklara Karagöz tasvir yapım atölyesindeki eğitimlere katılma çağrısında bulundu.

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