Buika ile Kibariye, 26 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek
Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika ile arabesk ve pop müzik sanatçısı Kibariye, İstanbul'da yeniden müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
BKM organizasyonuyla konser verecek ikili, 26 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda aynı sahneyi paylaşacak.
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İki sanatçı, konserde solo performanslarının yanı sıra düet de yapacak.
İlk olarak 27 Şubat'ta İstanbul'da beraber konser veren ikili, BKM organizasyonuyla gerçekleştirilecek turne kapsamında bugün İzmir'de, yarın da Antalya'da sahne alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.