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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinden yayındayız. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler çıkartıldı -VTR-
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Kültür

"Buğday Tanesi"ne Uluslararası Paris Film Festivali'nden ödül

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Uluslararası Paris Film Festivali'nde ödül aldı.

Ahmet Buğra Olaç  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
"Buğday Tanesi"ne Uluslararası Paris Film Festivali'nden ödül

TBMM

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi", Fransa'da düzenlenen Uluslararası Paris Film Festivali'nden ödülle döndü.

116 ülkeden 1428 filmin katıldığı festivalde, "Buğday Tanesi", "En İyi Yapımcı" ödülüne layık görüldü.

Bayram'ın hayat mücadelesini konu alan 2022 yapımı film, birçok festivalde ödül almıştı.

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