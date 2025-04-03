"Buğday Tanesi"ne Uluslararası Paris Film Festivali'nden ödül
Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Uluslararası Paris Film Festivali'nde ödül aldı.
TBMM
Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi", Fransa'da düzenlenen Uluslararası Paris Film Festivali'nden ödülle döndü.
116 ülkeden 1428 filmin katıldığı festivalde, "Buğday Tanesi", "En İyi Yapımcı" ödülüne layık görüldü.
Bayram'ın hayat mücadelesini konu alan 2022 yapımı film, birçok festivalde ödül almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.