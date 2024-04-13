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Kültür

Bozdağ Film Platoları bayram boyunca etkinliklere ev sahipliği yaptı

"Kuruluş Osman" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımların çekimlerinin gerçekleştiği, Beykoz Riva’da bulunan Bozdağ Film Platoları, Ramazan Bayramı boyunca düzenlenen etkinliklerle ziyaretçileri ağırladı.

Ümit Aksoy  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Bozdağ Film Platoları bayram boyunca etkinliklere ev sahipliği yaptı

İstanbul

Etkinlikler kapsamında sanatçı Er Turan, bilinen eserlerinin yanı sıra sahnede ilk kez "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerinin jenerik müziklerini seslendirdi.

"Kuruluş Osman"ın oyuncuları Çağrı Şensoy ve Begüm Çağla Taşkın da platoya gelen ziyaretçilerle söyleşide buluştu.

Seyircilerin sorularını yanıtlayan sanatçılar, söyleşinin ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Bayramın son günü ise "Kuruluş Osman" dizisinde "Bala Hatun" karakterini canlandıran oyuncu Özge Törer sevenleriyle bir araya geldi.

Aynı gün sahne alan Arslanbek Sultanbekov ve orkestrası da dinleyicileri için sevilen eserleri seslendirdi.

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