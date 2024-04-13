Bozdağ Film Platoları bayram boyunca etkinliklere ev sahipliği yaptı
"Kuruluş Osman" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımların çekimlerinin gerçekleştiği, Beykoz Riva’da bulunan Bozdağ Film Platoları, Ramazan Bayramı boyunca düzenlenen etkinliklerle ziyaretçileri ağırladı.
İstanbul
Etkinlikler kapsamında sanatçı Er Turan, bilinen eserlerinin yanı sıra sahnede ilk kez "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerinin jenerik müziklerini seslendirdi.
"Kuruluş Osman"ın oyuncuları Çağrı Şensoy ve Begüm Çağla Taşkın da platoya gelen ziyaretçilerle söyleşide buluştu.
Seyircilerin sorularını yanıtlayan sanatçılar, söyleşinin ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Bayramın son günü ise "Kuruluş Osman" dizisinde "Bala Hatun" karakterini canlandıran oyuncu Özge Törer sevenleriyle bir araya geldi.
Aynı gün sahne alan Arslanbek Sultanbekov ve orkestrası da dinleyicileri için sevilen eserleri seslendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.