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Kültür

Birbirinden özel filmler, 2025'te sinemaseverlerle buluşacak

Türkiye'deki sinema salonlarında, yeni yılda yerli ve yabancı birçok film izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ahmet Esad Şani  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Birbirinden özel filmler, 2025'te sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl aksiyon, macera ve animasyon filmlerin yanı sıra devam filmleri de vizyona girecek.

Jeff Fowler'in yönettiği, Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey, Idris Elba ve Keanu Reeves'in seslendirdiği animasyon film "Sonic the Hedgehog 3", 17 Ocak'ta vizyonda olacak.

Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan ve Fahriye Evcen Özçivit'in rol aldığı, TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" 24 Ocak'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar ile ünlü isimlerin rol aldığı "Aşkın Dünkü Çocukları" filmi, 31 Ocak'ta izlenebilecek.

Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı serinin ikinci filmi "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Sırr: Kudüs Macerası, izleyicileri Kudüs'te bir maceraya çıkaracak

Huart Studios tarafından hazırlanan, 7'den 70'e herkesi Kudüs'te bir maceraya çıkaracak animasyon filmi "Sırr: Kudüs Macerası" 14 Mart'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Marvel'in 2 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşturacağı "The Fantastic Four: First Steps" adlı macera ve bilim-kurgu filminin başrollerini Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn paylaşıyor.

İlki 1984'te çekilen ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Karate Kid'in devam filmi "Karate Kid: Efsane Dövüşçüler", 30 Mayıs'ta vizyona girecek. Macera ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jonathan Entwistle üstlenirken, başrolde Jackie Chan, Ralph Macchio ve Ben Wang yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Dean DeBlois'ün oturduğu 13 Haziran'da vizyona girecek serinin dördüncü filmi "How to Train Your Dragon", macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeye aday.

Jurassic World'ün yeni filmi macera tutkunlarıyla buluşacak

Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali'nin başrollerinde yer aldığı "Jurassic World: Rebirth", 4 Temmuz'da macera tutkunlarıyla buluşacak.

Yönetmenliğini ve senaryosunu James Gunn'un yaptığı 11 Temmuz'da vizyona girecek "Superman" filminde, başrolleri David Corenswet, Nicholas Hoult ve Rachel Brosnahan paylaşıyor.

Michael Jackson'ın hayat hikayesinin beyazperdeye uyarlandığı Michael'ın 3 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor.

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