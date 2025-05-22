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Kültür

"Bir Şiir Bir Hayat" sergi serisinin dördüncüsü "Canım İstanbul" 24 Mayıs'ta açılacak

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hayata geçirilen ve her yıl büyük ilgi gören "Bir Şiir Bir Hayat" serisinin dördüncüsü olan "Canım İstanbul" sergisi, 24 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açılacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
"Bir Şiir Bir Hayat" sergi serisinin dördüncüsü "Canım İstanbul" 24 Mayıs'ta açılacak

İstanbul

Bu yılki sergi, Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiiri üzerinden, İstanbul'un geçmişi, bugünü ve değişmeyen ruhunu nostaljik bir İstanbul tramvayı eşliğinde dijital bir yolculukla anlatıyor.

Dijital enstalasyonlarla zenginleştirilen sergi, ziyaretçileri şiirsel bir atmosferde İstanbul'un siluetine ve derinliklerine götürmeyi amaçlıyor.

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Sergide ziyaretçiler Necip Fazıl Kısakürek'le sohbet edebilecek

Sergide bir ilk olarak ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme fırsatı sunuluyor. Bu teknoloji sayesinde Kısakürek'e doğrudan sorular yöneltmek ve onun düşünce dünyasına temas etmek mümkün hale gelebilecek.

Kısakürek'in kişisel eşyaları ve hayatının dönüm noktalarını yansıtan fotoğrafların da görülebileceği sergide, oğlu Mehmed Kısakürek'e de özel bir yer ayrılıyor. Touchwall teknolojisi ile yapay zeka bir araya getirilerek, ziyaretçiler Necip Fazıl Kısakürek​​​​​​​ ile oğlu arasındaki ortak hatıralara tanıklık edebilecek.

Sergi sonunda ziyaretçiler ayrıca Necip Fazıl Kısakürek ile sanal ortamda hatıra fotoğrafı çektirme imkanı bulacak.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen sergi, 29 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

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